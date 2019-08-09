الجمهور مصدوم برواد عليو بعد عمليات التجميل: (إتشوه وجهك!)

نشرت الممثلة السورية رواد عليو، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام)، صورة جديدة لها أحدثت ضجة في أوساط المتابعين. والتقطت الصورة لها أثناء مشاركتها في برنامج (كاش مع النجوم) وبدت بملامح مختلفة عن تلك التي اعتادها المتابعون.

و نشرت الممثلة السورية رواد عليو، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام)، صورة جديدة لها أحدثت ضجة في أوساط المتابعين. والتقطت الصورة لها أثناء مشاركتها في برنامج (كاش مع النجوم) وبدت بملامح مختلفة عن تلك التي اعتادها المتابعون.

واستعاد الصورة عدد من الحسابات، حيث إعتبر كثيرون أن عمليات التجميل شوهت وجه الفنانة. ومن التعليقات التي نُشرت: (وجهها صار بيخوف من كتر النفخ) و(والله مو معقول هالتشوهات كلا الي عم تعملوها كنتِ قمر متل الملاك وهيك صرتِ) و(بتخوف صايرة) و(هلق معقول هي عفوفة تبع ضيعة ضايعة؟)، و(دكتور تجميل فاشل.اتشوه وجهك)، حسب موقع دنيا الوطن.

كما علق آخرون على طريقة تطبيق ماكياجها معتبرين أنها غير ناجحة وأنها جعلتها تبدو أكبر سناً مما هي عليه في الواقع.



