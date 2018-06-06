السفارة السعودية ترد على ادعاء لطيفة بمنعها من أداء العمرة

نفت السفارة السعودية في تونس صحة الخبر الذي تم تداوله عن منع المطربة التونسية لطيفة من أداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أن لطيفة لم يسبق لها التقدم بطلب لهذا الشأن، وهو الأمر الذي سارعت المطربة التونسية إلى تأكيده، مؤكدة حبها الشديد للسعودية حكومةً وشعباً.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): (توضح سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية التونسية أن المواطنة التونسية لطيفة عليه العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادّعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة... لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة)، حسب موقع الشرق الاوسط.

وفي تغريدة أخرى، أكدت السفارة أن ما ادّعته لطيفة غير صحيح إطلاقاً، مشيرة إلى أنها (بإمكانها التقدم بطلب الحصول على تأشيرة كغيرها متى رغبت).

ورداً على نفي السفارة، أكدت لطيفة في تغريدة لها أنه تم تحريف كلامها ببرنامج (مجموعة إنسان)، مؤكدة أنها لم تُمنع من العمرة، وأنها لم تتقدم إلى أي سفارة سعودية بطلب بهذا الشأن، وأضافت قائلة: (لا بد أن يعرف الجميع أني عاشقة للسعودية حكومةً وشعباً).