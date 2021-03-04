الصغيرة ربى السعدي تكبر و تودع العزوبية...صور

شاركت الممثلة السورية الشابة روعة السعدي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل توديع عزوبية شقيقتها الفنانة ربى السعدي، معربة عن سعادتها بهذا اليوم.

ونشرت روعة السعدي على (ستوري) عبر موقع (انستجرام) صوراً للحفل، متوجهة بالمباركة لشقيقتها بالقول: (أحبك يا أختي الصغيرة، حفل توديع العزوبية)، دون الكشف عن أية تفاصيل إضافية، حسب موقع المدينة نيوز.

وظهرت ربى السعدي مرتدية فستان الزفاف وتقف أمام البالون والزينة، كما ظهرت في صورة أخرى وهي محتضنة شقيقتها، وتم تداول الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تكهنات وتساؤلات حول إذا ماكانت تزوجت بالفعل أو ربما حفل عائلي مسبق.

وكانت قد كشفت ربى السعدي مؤخراً في لقائها مع برنامج (صدى الملاعب) أنها مخطوبة من شاب خارج الوسط الفني، في حين أجابت شقيقتها روعة: (ما صار نصيب) مع الإشارة إلى أن لديها معجبين وأن (النصيب) هو ما يمنع زواجها فقط، كما تناقلت صورة لربى مع خطيبها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهرت الممثلة السورية الشابة روعة السعدي بظهورها الدرامي في عمر مبكر، ومن أدوارها البارزة، تلك التي أدتها في مسلسلات من تأليف والدها الكاتب هاني السعدي، منها (قتـل الربيع)، و(حاجز الصمت)، و(الخط الأحمر)، وغيرهم الكثير.

ولم تختار ربا الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، على الرغم من أن طموحها ينحاز للمجال الفني، وإنما بادرت السعدي للدراسة في جامعة، تخصص ترجمة أدب إنجليزي، وبدأت تعمل على التنسيق ما بين دراستها في الجامعة، وتصويرها في الأعمال الدرامية.

وتنحدر الممثلة السورية من العاصمة السورية دمشق، رغم أن أصولها فلسطينية، أما يوم ميلادها في فكان الأول من كانون الثاني من العام 1995.

وتوقفت ربى السعدي فترة طويلة عن التمثيل، والسبب سبق وكشفته لجمهورها، وقالت إنها لم تغب بقرار شخصي منها.