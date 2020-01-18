الصورة الأولى لنانسي و بناتها بعد اتهام زوجها بالقتل العمد

فى أول صورة وتفاعل على السوشيال ميديا للفنانة نانسي عجرم، بعد اتهام زوجها الدكتور فادي الهاشم، في قضية قتل الشاب السوري، وتوجيه له تهمة القتل العمد، نشرت نانسي عجرم صورة لها برفقة بناتها وعلقت قائلة :(انتو الدني.. وبروحنا منحميكن)، حسب موقع اليوم السابع.

وادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان، على فادى الهاشم، بجريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدى)، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتم إحالة الإدعاء لقاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان نقولا منصور، وكان الطب الشرعى فى سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.