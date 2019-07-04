الطب يقول كلمته في وضع ريهام سعيد الصحي

تعليقاً على مرض الإعلامية المصرية ريهام سعيد، نقل موقع (العربية) عن استاذ الأمراض الجلدية الدكتور المصري هاني الناظر قوله إنه لا وجود لمرض اسمه بكتيريا الوجه.

وأشار إلى أنه يتم عادة علاج الأمراض التي يصاب بها الأشخاص نتيجة عدوى بكتيرية بالمضادات الحيوية، لافتاً إلى أنه يتم قبل ذلك إجراء عملية لاختيار المضاد المناسب.

كذلك لفت استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور صلاح حسن في حديث إلى الموقع إلى أن مرض ريهام قد يكون حساسية في الأنف والتهابات في الجيوب الأنفية وان حالتها تفاقمت بسبب ميكروب، وأفاد بوجود اتصال مباشر بين نهاية فتحات الأنف والجمجمة وأن الميكروب قد يتسسل بسبب ذلك إلى المخ في حال لم تتم مواجهته، حسب موقع دنيا الوطن.

وكشف أن ذلك يتم بواسطة جراحة دقيقة تتم خلالها إزالة الأنسجة المصابة مع الاستعانة بالمضادات الحيوية.

ويشار إلى أن رانيا شقيقة الإعلامية أعلنت حقيقة مرضها من خلال حسابها على (فيسبوك) حيث أوضحت أنها أصيبت بميكروب شديد في الأنف وانه يخشى وصوله إلى العين والمخ مع نفيها تأثيره على المخ.





