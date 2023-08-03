الظهور الأول لرضوى الشربيني و ابنتيها بعد إحالتها للتحقيق

البوابة-شاركت الإعلامية رضوى الشربيني عدة صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام). وظهرت رضوى في الصور برفقة بناتها من مدينة (ديزني) في باريس خلال عطلتهما الصيفية.قائلة: (أحلى حاجة في حياتي).

وقد لاقت الصور إعجاب العديد من متابعي رضوى الشربيني الذين عبروا عن إعجابهم بروحها المرحة وحبها لأسرتها.

و كانت رضوى الشربيني قد تعرضت للتحقيق والإيقاف من إدارة قنوات (cbc) بسبب نشرها منشوراً تصف فيه الرجال بـ(الخرفان) عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك).

وقالت الشربيني في منشورها: (مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه).



