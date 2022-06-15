الظهور الأول لسلاف فواخرجي و وائل رمضان بعد طلاقهما

نشر الفنان والمخرج وائل رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورة من عيد ميلاد نجله الأكبر وظهر فيها بصحبة طليقته الفنانة سلاف فواخرجي وعدد من نجوم فيلم (كازي روز)، وذلك أول ظهور بعد انفصالهما.

وكتب وائل رمضان :( حمزة صديقي الأقرب لي ليس للحب الذي أحمله لك من صفات أو جمل معبرة يكفي أن أقول لك بأنك سويداء القلب لا بل وأنت القلب وما يحمل ...كل الشكر لأسرتي، أسرة فيلم (كازي روز) على هذه المفاجأة اللطيفة).

الجدير بالذكر أن حمزة يشارك مع والده بأداء دور تمثيلي في فيلم (كازي روز) الذي يعد أيضا التعاون الأول بين سلاف ووائل بعد انفصالهما.العمل من إخراج وائل رمضان ​​ وبطولة كل من ميرنا شلفون، يزن خليل، جيني اسبر، بشار اسماعيل، وائل زيدان، جمال العلي، أندريه سكاف، طارق مرعشلي، رنا العضم، وفاء موصللي وغيرهم.