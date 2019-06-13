العرق دساس..جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي..شاهدوا جمالهم (صور)

خطفت حفيدات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار، وذلك بعدما تداول روّاد مواقع التواصل مجموعة من الصور تعود لأحدث جلسة تصوير خضعوا لها، حيث أن الجمهور أشادوا بجمالهم وذكروا أن جينات جدتهم ظاهرة في ملامحهم بشكل واضح.

وكانوا حفيدات وهبي قد ظهروا في الصور بإطلالة ساحرة وبألوان السماء والبحر التي تذيب القلوب من جمالها، خاصة وأن من يرتديها هم عنوانًا للبراءة والحب النقي، لذا لاقت الصور تفاعلًا لافتًا من الجمهور وتم مشاركتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





على صعيد آخر، أثارت الفنانة هيفاء وهبي قلق جمهورها في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت أنها لا تستطيع الظهور إعلاميًا بسبب مرضها، وطالبت محبيها بالدعاء لها في صلواتهم لتخطي هذه المحنة بخير وسلام، ولم توضح طبيعة مرضها وبالتالي زادت التخمينات والتكهنات بين متابعيها حول ما أصابها.

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