الفنانة مي عمر تثير الجدل بعد ارتدائها فستان زفاف ثمنه 15 مليون دولار! (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية مي عمر الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن شاركت في عرض أزياء للمصمم المصري هاني البحيري في أحد فنادق القاهرة وبحضور عدد من النجوم، وارتدت خلال العرض فستان زفاف بلغ ثمنه 15 مليون دولار.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد نقلت الأجواء الخاصة بعرض الأزياء للمصمم هاني البحيري وتحدث خلال أحد الفيديوهات عن الفستان المثير للجدل وقال: "الفستان تكلف 15 مليون دولار وهذه ليست مصاريفي، ولكنها تكاليف أحجار الماس والمجوهرات الثمينة التي ظهرت في تصميم الفستان".

وكان سعر الفستان المبالغ به سببًا في استفزاز عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة اقتصاديًا التي تمر فيها عدد من الدول في الوطن العربي، فعلق أحدهم قائلًا: "ربنا يشفي مش هقول يهدي عشان ده جنان"، بينما علق آخر: "حسبى الله ونعم الوكيل".

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