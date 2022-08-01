الكشف عن أبطال مسلسل "دفعة لندن".. علي الكالوكي من بينهم

حقق المسلسلان التلفزيونيان "دفعة بيروت" و"دفعة القاهرة"، للكاتبة هبة مشاري حمادة، على نجاح ساحقٍ منذ عرضهما على منصة "شاهد"، وتحمس المشاهدون لمعرفة من سيشارك في الجزء الثالث من العمل الذي يحمل اسم "دفعة لندن".

وكشفت بعض المواقع الإلكترونية إلى أسماء النجوم المشاركين في مسلسل "دفعة لندن"، من بينهم: إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، ولولوة الملة، وعلي كالكولي، وليالي دهراب، وحمد أشكناني، وخالد الشاعر، ومحمد الرمضان، وناصر عباس.

وصدمت ليالي دهراب الجمهور حينما أشارت إلى أنها لن تتواجد في العمل الجديد، وقالت: "أنا ما أعرف اشي عن الموضوع وما عندي أدنى فكرة عنه وما كلموني، بس أنا لا أعتقد المشاركة في المسلسل، لأنه عندي مسلسل في رمضان وعندي عمل موسمي".

وصرَّحت هبة المشاري في إحدى اللقاءات أن الجزء الثالث من السلسلة يجري فيه تغيير الأحداث من حيث جغرافية المكان والفترة الزمنية التي تشهدها الأحداث، كما سيزيد مستوى الجرأة؛ ففي "دفعة لندن" سيتطرقون إلى الهوية والإنسانية بشكل عام.

دفعة بيروت

ويسلط مسلسل دفعة بيروت الذي عرض على منصة شاهد الإلكترونية الضوء على قصص عدد من الشباب والفتيات داخل إحدى جامعات لبنان والعلاقات العاطفية والمشاكل التي يعيشونها.

وشارك في المسلسل الذي عرض منه حلقتية في كل جمعة نخبة من النجوم العرب أبرزهم محمود نصر، فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الشيخ، نور الغندور وآخرون.