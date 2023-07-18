الكشف عن سبب وفاة ابنة إلفيس بريسلي.. عملية لخسارة الوزن

بعد أشهر على وفاة النجمة "ليسا ماري بريسلي " التي شكلت صدمة كبيرة في هوليوود، كشف مكتب الطب الشرعي في أمريكا عن تقارير حول أسباب الوفاة المفاجئة للنجمة البالغة من العمر 54 عاماً.

سبب وفاة ليسا ماري ابنة إلفيس بريسلي المفاجئة عن 54 عامًا



كشف مكتب الطب الشرعي في ولاية لوس انجلوس الأمريكية بأن المغنية "ليزا ماري" وهي الابنة الوحيدة للنجم العالمي "الفيس بريسلي" توفيّت بسبب انسداد الأمعاء الدقيقة.



وصرّح مصدر نقلًا عن بيان التشريح بأن الانسداد في الأمعاء الدقيقة جاء بعد اجراء ليسا عمليّة جراحيّة لمعالجة السمنة منذ سنوات حيث تسببت بالتصاقات التي أدت الى انسداد كبير في الأمعاء.



ولم يكن هذا السبب الوحيد لوفاتها فقد أكد تقرير التشريح بأنه تم العثور أيضا على مسكن للآلام في دمها بالاضافة الى مادة أفيونية تستخدم لعلاج الإدمان، بالرغم من انه لم يوجد أي مواد مخردة في منزلها.

وفاة ليسا ماري بريسلي



خلال اشهر سابقة عانت ليسا من آلام في بطنها وذلك في الوقت التي سبقت وفاتها، وبعد فترة من المعاناة مع الآلام وتناول المسكنات تم العثور على جثتها في منزلها بعد وفاتها بشكل مفاجئ ليتم دفنها إلى جانب ابنها.

وليسا هي مغنية وكاتبة أغاني ولقبت بـ أميرة الروك والرول، توفيت الفنانة بسبب إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في شهر يناير الماضي وعثر على جثمانها في منزلها الكائن في كالاباساس، كاليفورنيا.