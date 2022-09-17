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الكويتية شمس تهاجم الملك تشارلز: (حيوان منوي)!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:28
الفنانة الكويتية شمس
الفنانة الكويتية شمس

هاجمت الفنانة الكويتية شمس الملك تشارلز الثالث لعدم دعوته دولة سوريا إلى حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقررة الإثنين المقبل.

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وقالت شمس، في منشورات عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام): (سوريا مو محتاجة تقدير من حد، سوريا إمبراطورية عمرها 12 ألف سنة وقدّرها سيد الخلق محمد (صلى الله عليه وسلم) بذكره ، إذا ضاقت عليكم المحن فعليكم بالشام وباليمن).

واختتمت شمس قائلة: (فيا عزيزي الملك تشارلز، عليك تقدير الشعب السوري لأنه لولا علماؤهم وملوكهم وحضارتهم لكنت أنت الآن عبارة عن حيوان منوي لم يُخلق بعد بسبب الحرب الظلامية الكنسية التي كانت تعيشها أوروبا ليس من بعيد، حابة أذكر بيت شعر بس ما أبي أجيب العيد... كفاكي يا سوريا أنك الملجأ المحمّدي).

كلمات دالة:الفنانة الكويتية شمس

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