المحكمة تحبس سعد الصغير و تلزمه بمبلغ ضخم...اليك التفاصيل

صدر حكم قضائي بالحبس ضد الفنان الشعبي سعد الصغير عام مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع المصاريف وسداد مبلغ مليون و320 ألف جنيه للضرائب.

سعد الصغير حضر جلسة النطق بالحكم، وبكي فور سماعه قرار المحكمة النهائي، ليخرج من القاعة دون التحفظ عليه على أن يقوم بالتصالح مع الضرائب ودفع المستحقات التي عليه مع المصاريف الإدارية للقضية، بحسب موقع مجلة ليالينا.

وكانت المحكمة أصدرت حكماً ضد سعد الصغير في أكتوبر/تشريم الأول 2018، بحبسه عامين وكفالة 50 ألف جنيه مع تغريمه الضريبة المستحقة.

تهمة التهرب الضريبي وجهت إلى سعد الصغير، بسبب إخفاء إدارة أعماله في فترة 2007 إلى 2015 مع شركات القاهرة والنَّاس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكي للإنتاج الفني، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية التي أقامها.