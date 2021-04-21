المصريون يرفضون ميريام فارس: (إيه اللي جبها تاني؟!!)

تعرضت الفنانة ميريام فارس لانتقادات كبيرة في مصر، بعدما ظهرت في إعلان مصري، وكانت قد أطلقت تصريحات منذ عامين تهاجم فيها مصر.

وكانت ميريام، قالت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: (أجري مرتفع عليهم).

ولم ينس المصريين تصريحات ميريام فارس رغم مرور عامين، حيث احتلت الفنانة قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوين القصير (تويتر) في مصر، عقب إطلاقها إعلانا لصالح إحدى شركات العقارات لإحدى القرى الساحلية.

بدوره انتقد الفنان كريم عفيفي مشاركة ميريام فارس في الإعلان، وكتب عبر حسابه على (تويتر):(هي مش قالت إنها تقيلة على مصر.. جاية تعمل إعلانات عندنا ليه).

وتجاهلت ميريام (حملة الرفض) وأطلقت تغريدة عبرت فيها عن سعادتها بالمشاركة في الإعلان وقالت: (استمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح أحد المشروعات العقارية، أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة حالة حلوة إستحسانكم).

وتابعت: أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير إني كون Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر.