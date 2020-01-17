الموت يغيب الفنانة القديرة ماجدة الصباحي

غيب الموت الفنانة المصرية الكبيرة، ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما، وتشيع جنازة الفنانة بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ولدت الفنانة الكبيرة العام 1931 في المنوفية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عاما دون عِلم أهلها، ثم غيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف العائلة ذلك.

كانت بدايتها الفنية عام 1949 في فيلم (الناصح) إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ثم دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، أنتجت من خلالها فيلمي (جميلة) و(هجرة الرسول)، ثم شاركت في مئات الأفلام التي مازالت عالقة في ذاكرة الجماهير .

خاضت تجربة إخراج وحيدة في فيلم (من أحب) الذي أنتجته وأخرجته وشاركت في كتابته مع صبري العسكري ووجيه نجيب عام 1966.

حصلت على جائزة النيل بمجال الفنون عام 2016 وهي أرفع جائزة مصرية وكرمتها الدولة في عيد الفن عام 2014.

تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة.