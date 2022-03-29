الموت يفجع شكران مرتجى بأقرب الناس إليها

أعلنت الفنانة السورية امل عرفة وفاة والدة مواطنتها شكران مرتجى في تغريدة على حسابها عبر موقع (تويتر)، حيث كتبت: (والدة الحبيبة النجمة شكران مرتجى في ذمة الله.. قلبي معك يا حبيبتي الله يرحمها).

وبحسب ما تم تداوله، فإن وفاة والدة شكران مرتجى جاء اثر تعرضها لوعكة صحية شديدة ألمت بها منذ مدة، ادت الى دخولها احدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق، لتفارق الحياة لاحقا.

وأكدت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) وقدمت العزاء لشكران قائلة: (فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بخالص العزاء للفنانة شكران مرتجى بوفاة والدتها).

وقد شكل الخبر صدمة كبيرة لشكران مرتجى ومحبيها، الذين عبروا عن حزنهم الشديد لدى سماعهم هذا الخبر، متمنين ان يسكن الله والدتها فسيح جناته.