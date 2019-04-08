النجم التركي المحبوب عربيًا أوزجان دينيز يثير الجدل بعد غنائه في تل أبيب!

الممثل التركي أوزجان دينيز

من مبدأ المصلحة الشخصية هي الأهم، وخاصة في مجال الوسط الفني، تجاهل الفنان التركي أوزجان دينيز الشهير بشخصية "جهاد" في الوطن العربي جميع دعوات المقاطعة التي وجهت له من محبيه، حتى يتراجع عن قراره بالذهاب إلى تل أبيب والغناء هناك أمام 11 ألف شخص.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن أوزجان دينيز أقام حفلا في تل أبيب، السبت، بمشاركة زميلته في مسلسل "عروس إسطنبول"، الممثلة آصلي إيفنر، التي تجسد دور البطلة "ثريا"، وبحسب التقارير الصحفية، فإن أسعار تذاكر الحفل وصلت إلى 300 دولار، وعلى الرغم من ذلك إلّا أن الحفل كان ممتلئ العدد وشهد إقبالًا من كافة الأعمار.

ولم يهتم دينيز بأي تعليقات أو مطالبات خلال الفترة الماضية، حيث دعاه معظم محبيه في الوطن العربي إلى العدول عن قراره ومقاطعة الكيان الصهيوني وعدم إحياء الحفل، إلّا أنه فضل أن يتقاضى بحسب ما ذكر أكثر من مليون دولار ولم يكترث لأي شيء آخر.

وكان الفنان التركي أوزجان دينيز قد اكتسب شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال عدة أعمال فنية تركية تم دبلجتها بالعربية، ومن بينها مسلسل "قصر الحب" عام 2009، ومسلسل "ندى العمر" 2011 بدوره الشهير "جهاد".

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