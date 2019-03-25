النجم عمرو دياب في دبي

شارك في حفل رائع للهضبة

يشتهر العالم العربي بمجموعة من النجوم اللامعين ومن أبرزهم الفنان عمرو دياب. تميّز عمرو دياب في عالم الفن وقد حقق نجاحات منقطعة النظير خلال مسيرته الفنية. وسيكون جمهور الهضبة على موعد مع حفل رائع في 30 مارس على مسرح مدينة دبي للإعلام.

أطلق عمرو دياب ألبومه الأول بعنوان "يا طريق" في عام 1983، وتلاه في العام التالي ألبوم "غني من قلبك". ويُعد ألبوم "نور العين" الذي أطلقه عام 1996 الأبرز في مسيرته الفنية وقد حقق نجاحات ضخمة وشعبية كبيرة.

منذ ذلك، حاز عمرو دياب على مكانة خاصة في قلوب وعقول معجبيه على ساحة الموسيقى العربية. يشتهر عمرو دياب بكونه أول من مهّد الطريق لما يُسمّى بالموسيقى المتوسّطية التي تمزج بين الموسيقى الغربية والشرقية. بالإضافة إلى ذلك اشتهر لكونه أول فنان عربي يستخدم التكنولوجيا المتطورة في فيديو كليباته، وقد كسر الرقم القياسي في موسوعة غينيس عام 2016 كالفنان الأكثر مبيعاً في منطقة الشرق الأوسط.

حاز عمرو دياب على العديد من الجوائز وشارك في أفلام مثل "آيس كريم في جليم" والذي صنّفته جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس ضمن أفضل خمسة أفلام موسيقية مصرية.

يحمل الهضبة في جعبته ثلاثة عقود من النجاحات الفنية التي تضم مجموعة من الأغاني المتنوعة. استمعوا إلى أشهر أغاني النجم عمرو دياب من خلال الحفل المميز الذي يُقام يوم الخميس 28 مارس.

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