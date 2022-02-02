النقابة تصدر قرارها النهائي بشأن إيقاف منى زكي و إياد نصار

تداول رواد عبر موقع (فيسبوك)، بيانا منسوبا إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أعلن من خلاله إيقاف النجمين منى زكي و إياد نصار، على خلفية أزمة فيلم (أصحاب ولا أعز).

الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، علّق على البيان المتداول، وقال: (كل ما في هذا البيان كاذب، والصفحة التي روجت له، لا تخص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية). وتابع: (البيان المزور، حافل بالمغالطات، على مستوى الواقع، ليس فقط الخطايا الإملائية).

أضاف: (نقابة المهن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكي، سبق وأصدرت بيانا رسميا عن موقفها تجاه الحملة الشرسة التي تعرض لها فيلم (أصحاب ولا أعز)، مؤكدة دعمها الكامل للفنانة منى زكي، ورفض الوصاية على حرية الإبداع).

وزعم البيان المنسوب إلى نقابة المهن التمثيلية، خضوع صناع فيلم (أصحاب ولا أعز) للتحقيق، بدعوى أن أحداثه غير صالحة للمجتمع والوسط الفني.وأكد البيان الذي نسب إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، صدور قرار إيقاف الفنانة منى زكي، والفنان إياد نصار، عن العمل.

و في الحقيقة أن نقابة المهن التمثيلية، كانت قد أصدرت بيانا حول العمل، قالت فيه: (نقابة المهن التمثيلية نقيبا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم (أصحاب ولا أعز) والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني زكي عضو النقابة).

وتابعت: (إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة).