الهام شاهين تحتفل بخطوبة شقيقها و تشارك متابعيها بالصور

هنأت الفنانة إلهام شاهين شقيقها أمير بمناسبة خطوبته من منة جاب الله، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورا من حفل خطوبة أمير شاهين معلقة عليها :(مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا أغلى الناس)، حسب موقع اليوم السابع.

يشار إلى أن أمير شاهين شارك في الكثير من الأعمال الفنية أثناء طفولته من بينها (السجينتان، آه يا بلد آه)، لتستمر مسيرته الفنية بعد أن أصبح شاب بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الأخرى ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكان من بينها (شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل).