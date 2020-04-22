(الهيبة) يغيب عن مائدة دارما رمضان و ديمة قندلفت تعلق

أعلن الفنان تيم حسن منذ فترة قصيرة عن خروج مسلسل (الهيبة) من السباق الرمضاني.

وعلقت الفنانة ديما قندلفت أول تعليق لها بعدما قررت الشركة المنتجة خروج المسلسل من السباق الرمضاني ، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج (it بالعربي).

وقالت ديما قندلفت من خلال المكالمة: (خروج المسلسل كان قرار الشركة المنتجة وهذا قرار يحترم خوفا علينا من فيروس كورونا و المسلسل يمكن أن يتم عرضه في الأشهر القليلة بعد رمضان)، حسب موقع صدى البلد.

وكان عدد من الصحف اللبنانية قد أشار إلى أن أجزاء مسلسل الهيبة للفنان السوري تيم حسن سيتم ترجمتها إلى اللغة التركية، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الوطن العربي على مدار الأعوام الماضية.