(ام بي سي) تبت في أمر استمرار نانسي في برنامج (ذا فويس كيدز)

سمت شبكة إم بي سي MBC، الجدل المثار حول استمرار الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في التحكيم ببرنامج المسابقات الغنائية للأطفال ذا فويس كيدز The voice kids من عدمه، وذلك بعد أزمة مقتل الشاب السوري الذي حاول سرقة منزلها.

ونفى مدير البرامج الترفيهية في (إم بي سي)، أليكس معوشي، انسحاب نانسي عجرم من برنامج "ذا فويس كيدز" التي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كل من الفنان محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني.

وقال معوشي في تصريحات لبرنامج (إم بي سي ترندنغ) :(نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة).

ولفت إلى أن نانسي عجرم ستصور في 24 فبراير/ شباط المقبل، الحلقة النصف نهائية، وفي 7 مارس/ آذار الحلقة النهائية.

وأضاف أن الفنانة اللبنانية ستشارك في الموسم الرابع والمقبل من البرنامج، حسب موقع مجلة ليالينا.