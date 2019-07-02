انتقادات لاذعة لنيللي كريم بسبب تجاهلها لوفاة عزت أبو عوف..وهذا ما فعلته!

تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم لعاصفة من الانتقادات والتعليقات عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك بسبب عدم قيامها بنشر نعي للفنان الراحل عزت ابو عوف كما فعل عدد كبير من النجوم على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وبدأ الأمر عندما قامت نيللي بمشاركة صورتها على إنستغرام أثناء قضائها للإجازة في تونس، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين لم يعجبهم تجاهلها لخبر وفاة الفنان عزت أبو عوف، فكانت التعليقات على هذا الشكل: "انتى مسمعتيش بخبر وفاه عزت ابو عوف ولا ايه"، بينا علق آخر وقال: " ايه قلة الذوق دي مسمعتيش ان عزت ابو عوف اتوفي".

وعلى ما يبدو أن النجمة المصرية تابعت هذه الانتقادات التي وصلتها على صفحتها، لتعود بعد ساعة من منشورها الأول وتقوم بنشر صورة للفنان الراحل عزت أبو عوف وتعلّق: " May his soul Rest In Peace الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

من ناحية أخرى، غابت نيللي كريم هذا العام عن سباق رمضان الدرامي، وقدمت آخر أعمالها في رمضان 2018، من خلال مسلسل "اختفاء"، من بطولة محمد ممدوح وهشام سليم ورانيا منصور ومحمد علاء، تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

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