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انفصال آراس بولوت وحبيبته بيغا أونال بعد علاقة دامت 6 سنوات

منشور 12 تمّوز / يوليو 2021 - 01:02
آراس بولوت إينملي وبيغا أونال
آراس بولوت إينملي وبيغا أونال

صدم النجم التركي أراس بولوت  إينملي وحبيبته الممثلة التركية بيغا أونال محبيهم ومعجبيهم بعد انتشار شائعات خبر انفصالهما، رغم عدم تأكيد المعلومات من قبلهما.

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انتهت علاقة أراس بولوت وحبيبته بعد 6 سنوات على علاقتهما الغرامية، تزامنًا مع الشهرة الكبيرة التي حصدها النجم في مسلسله التلفزيوني الشهير "الحفرة".

 

وحين النظر إلى حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، نلاحظ عدم احتوائه على صور تجمعهما، كما ألغيا متابعة أحدهما الآخر، ما يؤكد على خبر انفصالهما.

وفي الأسابيع الماضية، التقت بيغا أونال بالصحفيين الذين طرحوا عليها سؤالًا حول موعد زواجها من بولوت، لتجيب: "استمر في طرح نفس السؤال واحصل على ذات الإجابة، من فضلك لا تسأل ذلك مرة أخرى".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي، حيث قرر النجم الشهير بـ"الأمير بيازيد" الانفصال عن الفنانة بعد قصة حب استمرت لـ3 سنوات ورجح الإعلام السبب؛ لغيرته على حبيبته، نظرًا لقوة المشاهد الحميمية التي جمعتها بالفنان التركي محمد جونسور الشهير بـ"الأمير مصطفى" ضمن أحداث فيلمهما "سيد النوارس".

 

أراس بولوت إينملي انفصل عن حبيبته

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