بشكل مفاجيء وغير مباشر شكرو اوزيلديز وحبيبته رابيا يامن يعلنان انفصالهما!

النجم التركي شكرو اوزيلديز

في خبر صادم ومفاجيء انفصل النجم التركي شكرو اوزيلديز عن حبيبته رابيا يامن وذلك في الوقت الذي كانا فيه يستعدان للاحتفال بزواجهما بشكل رسمي وعلني.

وبالرغم من أنهما لم يعلنا عن انفصالهما بشكل رسمي ومباشر، إلا ان الثنائي اوزيلديز وحبيبته يامن قد قاما بالغاء متابعة بعضهما البعض عبر حساباتهما الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

بالإضافة لقيامهما بمسح جميع الصور التي تجمعهما من حساباتهما عبر الانستغرام، الأمر الذي أكد انفصالهما وصدم جمهورهما الذي كان ينتظر أن يدخلا القفص الذهبي بشكل رسمي.

وكانت علاقة الثنائي اوزيلديز ويامن قد بدأت في عام 2016 بعد شهور قليلة عن انفصال اوزيلديز عن الفنانة التركيو شكران اوفالي.