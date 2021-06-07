اوزجي اوزبرنجي تعلن عن حملها من حبيبها

بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر حمل الممثلة التركية "اوزجي اوزبرنجي" من حبيبها "بوراك يمان تورك" دون زواج، قامت بدورها بالإعلان بشكل رسمي عن الخبر.

وفي التفاصيل، نشرت اوزجي اوزبرنجي عبر "ستوري" حسابها الرسمي على انستغرام "أنا حامل في الأسبوع الـ 13 وليس في الأسبوع الـ 9.

وأضافت في نفس البيان أن العمل الذي تحضر له ويحمل اسم "الأول والأخير" هو مسلسل وليس فيلم". وفي نهاية البيان قامت بشكر متابعينها وقالت: "شكرًا جزيلًا لكل من شاركنا سعادتنا".

يذكر أن علاقة اوزجي اوزبرنجي بحبيبها الممثل "بوراك يمان تورك" قد بدأت منذ 6 سنوات، وقد زعم بعد إعلان الحمل أنهما سيتزوجان في نهاية هذا الصيف.

أما بالنسبة لمسلسلها "الأول والأخير" والذي يشاركها البطولة فيه الممثل التركي "صالح باديمجي" سيعرض في شهر 8 ويتحدث عن التغيير في حياة الزوجين قبل وبعد الزواج. وزعم أن طاقم عمل المسلسل يسارع في إكمال التصوير قبل أن يظهر بطن اوزجي اوزبرنجي.

أعمال اوزجي اوزبرنجي:

كان أول عمل لـ "اوزجي اوزبرنجي" في عام 2007، وهو مسلسل "سنوات الصفصاف" وكان ظهورها بـ 5 حلقات فقط. ثم شاركت في مسلسل "أحلام بريئة" في 2009، أما في عام 2012 شاركت في عملين هما: "شارع الظلام" والوشاح الأحمر. شاركت بدور البطولة في مسلسل "تتار رمضان" والذي عرض في 2013.

وبعد أن بدأ نجمها يسطع أخذ دور البطولة في مسلسل "العشق مجددًا" الذي يعتبر أحد أنجح المسلسلات التركية واستمر عرضه لسنتين متتاليتين 2015 و2016. أما مسلسل "إمرأة" فقد حقق نجاح كبير في تركية وخارجها هو الآخر. وكان آخر عمل لها برفقة " كيفانش تاتليتوغ" والذي يحمل اسم "حكاية غواصة" وهو لصالح منصة "نتفليكس".

اوزجي اوزبرنجي واثارتها للجدل

أثارت "اوزجي اوزبرنجي" الجدل أكثر من مرة إلا أن ابرزها عندما شاركت صورة فيها إهانة للعرب عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وجاءت الصورة على دعوة أطلقها ناشطون أتراك وذلك لمقاطعة البضائع العربية "نحن نريد مقاطعة البضائع العربية لأنهم لا ينتجون شئ".

وقد لقيت هجوم من قبل متابعينها العرب وغير العرب واتهموها بالعنصرية مما دفعها للاعتذار، وقالت: " وصلني أن إعجابي بهذه الصورة على حسابي على انستجرام جعل العرب يشعرون بالإهانة، والبعض اتهمني بالعنصرية، لذا سأرد على كل من وجه إلي هذا الإتهام بالقول إنك لو عرفتني سوف تتأكد تماماً ن هذه الفكرة خاطئة."

وأضافت: "أنا لا أعارض سوى الإستبداد والظلم حول العالم بكلماتي وتصرفاتي، كما أني شخص ساخر وكوميدي ولم أؤذي أحد بسخريتي يوماً، لذا لن أقاطع أي جنسية أو أي دولة، فقط أعجبت بالصورة لأنها ساخرة". وقد أنهت حديثها: "اعتذر عن الإزعاج الذي تسببت به وسوء الفهم."