ايقاف مسلسل جان يامان "السيد الخطأ"

أعلنت قناة "فوكس" التركية عن توقيف عرض مسلسل "السيد الخطأ" الذي يلعب بطولته الممثل التركي "جان يامان" والممثلة "اوزجي جوريل" عند الحلقة الـ 14، أي أن الحلقة القادمة ستكون الأخيرة. ويعود سبب توقف عرض المسلسل لنسبة المشاهدة المنخفضة في تركيا على الرغم من نجاحه خارجها.

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وبعد انتشار خبر التوقيف، نشر التركي الوسيم عبر خاصية "ستوري" انستغرام حسابه الشخصي، "زرعنا زهرة جميلة جدآ لكن دفناها في التربة الخطأ ". مما يظهر حزنه الشديد على ايقاف المسلسل.

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"السيد الخطأ" مسلسل كوميدي رومانسي حول شخصية أوزغور وهو شخص لا يؤمن بالحب إلى أن يرى إيزجي ويقع في غرامها دون أن يدرك ذلك، فتتحول شخصيته تمامًا، ثم يحدث لهما الكثير من معارك الحب المضحكة.

وكان المسلسل قذ أثار الجدل منذ طرح الاعلان الحلقة الأولى بسبب حسب رأي عدد من الجماهير مشاهده الجريئة الكثيرة وظهور البطل عاري الصدر في كثير من اللقطات، وبشكل مبالغ به.

يذكر أن هذا ليس العمل الأول الذي يجمع بين الثنائي، حيث كان قد عرض لهما مسلسل "البدر" عام 2017، ولاقى المسلسل كما الثنائي اعجاب الكثيرين.

من جهة آخرى، شمت جمهور المسلسل المنافس له "أنت اطرق بابي" بجمهور"السيد الخطأ"، خاصة أن "اطرق بابي" مازال مستمر ويلقى نجاح كبير عند العرب بشكل خاص.

تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي خبر يفيد بتوقيف خمس مسلسلات تركية، سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين. وهي السد، بابل، في السراء والضراء، حياة جديدة، وحب في العلية.