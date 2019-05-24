بإجمالي 75 فنانًا حتى الآن.. شركات الإعلانات والجمعيات الخيرية تتنافس بأكبر عدد من النجوم في رمضان

بإجمالي 75 فنانًا، استعانت الشركات الكبرى في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية بعدد كبير من النجوم للمشاركة في الإعلانات الخاصة بهم والتي تم طرحها حتى الآن في شهر رمضان للترويج إلى خدماتهم وعروضهم لجذب أكبر عدد من الجمهور في مصر والوطن العربي، وسط حالة من التنافسية الشديدة بين تلك الشركات.

كان رهان جميع الشركات على المشاهير في الوسط الفني باعتبارهم تميمة الحظ لجذب مختلف الفئات المجتمعية لمنتجاتهم أو لخدماتهم المتنوعة خلال شهر الصيام وعرضها بين الزخم الكبير بين المسلسلات الدرامية التي تخوض السباق الدرامي في الشهر الكريم.

في التقرير التالي نرصد أبرز النجوم الذي شاركوا في إعلانات الشركات والجمعيات الخدمية والصحية خلال شهر رمضان، لجذب الجمهور أو الظفر بالتبرعات الخيرية أو الاشتراك في الخدمات المقدمة والعروض المطروحة.

مستشفى 500500

شارك ما يقارب من 30 فنانا مع الفنان محمد حماقي في إعلان مستشفى 500500، حيث طرح الفنان محمد حماقي أغنية مصورة جديدة تحمل اسم "قادرين ونعملها"، تهدف لدعم المستشفى.

الأغنية تم طرحها عبر قناة الفنان محمد حماقي على YouTube بالإضافة لعرضها على جميع الفضائيات، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان الفنان عمرو مصطفى وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وشهد تصور الكليب الخاص بالأغنية مشاركة عدد كبير من النجوم منهم يسرا ورجاء الجداوي وليلى علوي وعمرو يوسف وآسر ياسين وريهام عبد الغفور وهنا شيحة وحلا شيجة ويسرا اللوزي وكريم فهمي ومي عمر وميار الغيطي ومي الغيطي وأمينة خليل وإنجي المقدم وإياد نصار وأحمد خالد صالح، والشاعر أمير طعيمة، والكاتب تامر حبيب، بالإضافة لأعضاء فريق "وسط البلد" الغنائي، وكل من حازم إمام ومحمد فضل مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وعمرو جمال وطارق حامد ومحمود علاء، وناردين فرج ومها الصغير ومروان يونس.

جمع حبايبك

جمع الفنان والمطرب المصري عمرو دياب 10 نجوم من الصف الأول، لأول مرة في إعلان لأكبر شركات الاتصالات العاملة في مصر، حيث طرحت الشركة إعلانها الرسمي في ثاني أيام رمضان، بعد أن طرحت البوستر الدعائي قبلها بساعات، وظهر في الفيديو الدعائي الذي بثته قناة "إم بي سي" مصر، عمرو دياب وهو يسترجع ذكرياته ويسافر إلى البلد الذي نشأ فيه، ويتذكّر أول فرقة غنى معها.

وظهرت بعد ذلك الفنانة دينا الشربيني في الإعلان، لأول مرة في عمل مشترك بجوار مجموعة من النجوم هم: عزت أبو عوف، سوسن بدر، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، غادة عادل، حسن الشافعي، أحمد مالك، ريهام عبد الغفور ومنة شلبي.

وغنى عمرو دياب في الإعلان قائلًا: "أوقات تاخدنا الدنيا تسرقنا من ناس كتير بنحبها الله على لمة صحاب عشرة سنين والله زمان واحنا سوا مجمعين ويا حبايبك ولا متجمعين.. الله على طعم الدفاء جو البيوت والضحكة طالعة مننا بأعلى صوت"، حيث إعلان شركة المحمول هو أول عمل رسمي يجمع عمرو دياب مع دينا الشربيني.

اللهو الخفي

كما ظهر الفنان محمد رمضان في إعلان شركة اتصالات مصر 2019 باسم "اللهو الخفي- أقوى كارت في مصر"، وتحدى "رمضان"، في الإعلان النجم العالمي فان دام، ونطق فان دام بعض الكلمات العربية، في الأغنية مثل: "إجري، حلوها بالكلام".

ولأول مرة على شاشة القنوات العربية، قدم الفنان فان دام إعلاناً تليفزيونياً جمعه بالممثل المصري محمد رمضان، وهو خاص بشركة اتصالات تولى رمضان منذ فترة مهمة الحملة الإعلانية لها.

وكان فان دام قد نشر عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" جزءًا من الإعلان، قائلاً: "قطعت كل هذه المسافة إلى مصر، كي أثبت لمحمد رمضان مَن هو (نمبر وان) الحقيقي، عندما يتعلق الأمر بالأكشن انتظروا"، ليرد رمضان في التعليقات قائلاً: “دعنا نرى.. أنا مستعد”.

المياه الغازية

شارك عدد كبير من النجوم يقارب عددهم إلى 15 فنانا في إعلان شركة "بيبسي" الذي طرحته خلال شهر رمضان الجاري، واستعرض الإعلان ذكريات مسلسلات رمضان قديمًا، بين تتر مسلسل "المال والبنون" بصوت مدحت صالح مع تغيير الكلمات، ويُعرض على شاشة القناة الأولى المصرية، وشعار "بيبسي" بداخل شعار القناة، أما على القناة الثانية فيُعرض عليها لحن تتر مشابهة لمسلسل "يتربى في عزو"، وعلى القناة الثالثة يُعرض "زكية زكريا".

ومن الفنانين المشاركين في الإعلان كل من: غادة عادل وأحمد صيام وبيومي فؤاد وأحمد سعيد عبدالغني ومريم الخشت وفادية عبدالغني وحسين فهمي وأحمد فتحي وعبدالرحمن أبو زهرة وعلاء مرسي وعبدالله مشرف وإبراهيم نصر.

وتم توزيع أدوار المسلسلات الثلاثة على المشاركين، فنجد غادة عادل المتعسفة في الطابور، وأحمد سعيد عبدالغني المتأخر على الفطار، وبيومي فؤاد الذي يقتحم أي عزومة، وهكذا.

خدمات الأصفر

واشترك الفنان المصري تامر حسني مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مرة أخرى، بعد آخر مشاركة بينهما في "ذا فويس كيدز"، حيث يظهر النجمان سويًا خلال إعلان ترويجي لشركة "أورانج" للاتصالات، إذ انتهيا من تصويره في مواقع مختلفة بمصر ولبنان، في ظل مشاركة النجم مصطفى هريدي معهما.

شركة اتصالات سعودية

اجتمعت الفنانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة بالمطربة اللبنانية نجوى كرم في إعلان رمضاني لصالح إحدى شركات الاتصالات السعودية.

وقدمت شيرين مع نجوى أغنية باللغة العربية الفصحى تحمل اسم "الدين تمام الأخلاق"، وتعمد المخرج إظهار الحميمية بين شيرين، ونجوى ليعكس التسامح الديني والمحبة بين الأديان المختلفة والتي تهدف إليها رسالة الإعلان.

الأغنية من كلمات هبة حمادة، الحان بشير الشطي، وتوزيع ربيعة السعداوي.

مدينتي

كما غنت الفنانة الصورية أصالة لإحدى المدن السكنية الكبرى في مصر، وعرضت القنوات الفضائية، الإعلان الجديد لمنتجع "مدينتي" العقارية، بألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة، والتي حقّقت نجاحًا كبيرًا، بسبب أداء أصالة، الأكثر من روعة خلال الإعلان، الذي خُصصت أغنيته لمحتواه، وأخذ عنوان الأغنية، اسم الشركة العقارية الراعية وصاحبة الإعلان.

إعلان عقارات

وبشكل أرستقراطي كعادته، أطل الفنان هشام سليم على جمهوره من خلال إعلان عن إحدى شركات العقارات.

كما خاض الإعلامي معتز الدمرداش تجربته الإعلانية الثانية، بعدما سبق وقدمها مع والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار منذ خمس سنوات، وذلك من خلال إعلان عن أحد الأجهزة الكهربائية وظهر في الإعلان بـ”لوك” شبابي، كما علق الفنان عبدالرحمن أبوزهرة على إحدى الإعلانات المؤسسات الخيرية التابعة للأزهر الشريف.

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