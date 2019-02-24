بالصور: فستان قصير على شكل دولارات وشعر أسود..شاهدوا آخر إطلالة لميريام كلينك

ميريام كلينك

لا يزال مسلسل الإثارة والتشويق الذي تخرجه عارضة الأزياء اللبنانية والمغنية ميريام كلينك مستمرًا، حيث أنها تحرص في كل إطلالة جديدة لها أن تتخطى مستوى التوقعات فيما يخص معايير الجرأة والإغراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أحدث إطلالة لميريام كلينك، شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا عليه صور دولارات واعتمدت لونًا جديدًا لشعرها، حيث اختارت الأسود هذه المرة، وأكملت الإطلالة واختارت "بوت" أحمر طويل بكعب لتبدو بمظهر مثير كعادتها وتحصل على أكثر من 70 ألف شخص شاهد مقطع الفيديو الخاص بالإطلالة.

View this post on Instagram A post shared by Myriam klink (@myriamklinkk) on Feb 21, 2019 at 10:25am PST

الجدير ذكره أن ميريام كلينك أعلنت سابقاً عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" أنها تتقاضى مقابل عرض المنتج من دون أن ترتديه 250 دولاراً اميركياً، ويصل المبلغ اذا ارتدت المنتج الى 500 دولار، وعن الفيديو من دونها تتقاضى مبلغ 1000 دولاراً، أما معها فيصبح المبلغ 1500.