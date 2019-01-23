بالفيديو: تركي آل الشيخ يجمع القصبي والسدحان في عمل فني قريبًا

ناصر القصبي وعبدالله السدحان

بعد طول غياب، على ما يبدو أنه من المحتمل أن نرى الثنائي الكوميدي الأشهر في السعودية والخليج في عمل جديد بعد المسلسل الشهير "طاش ما طاش"، حيث أن تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه دعا الممثلان ناصر القصبي وعبدالله السدحان إلى خشبة المسرح أمام الجميع وطالبهم بعمل فني يتم عرضه في السنة الحالية.

وحدث هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء، وكان آل الشيخ قد طلب على المايكروفون من القصبي والسدحان الصعود إلى المسرح، ليوجه لهما طلب بتحضير عمل فني بالتعاون مع هيئة الترفيه ومجموعة قنوات إم بي سي ويعرض خلال العام الجاري.

الجدير ذكره، أن ناصر القصبي وعبدالله السدحان من بين الكوميديين الأشهر في السعودية بسبب المسلسل المعروف "طاش ما طاش" بجميع أجزائه، ولكن مرت فترة طويلة جدًا امتدت لـ7 سنوات لم يكن فيها أي عمل فني يجمع هذا الثنائي، ودائمًا ما تأتيهم مطالبات من الجمهور لمشاهدتهما على الشاشة سويًا من جديد.