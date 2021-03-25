بالفيديو: (أبو) يطرح كليب أغنيته الجديدة (1000 احتمال)

طرح الفنان أبو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم (1000 احتمال) عبر قناته الرسمية على (يوتيوب).

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقي بيشوي جورج، وإخراج محمد عطوة، حسب موقع مصراوي.

وتقول كلمات الأغنية: (وأنا كل ما أقوله يا قلبي خلاص سيبها وأمشي.. يرجع يتغير يتحير يبدل حالي مانامشي.. مش عارف ليه تنساها.. طب ما خلاص تستناها.. مش دي اللي اتمنيتها كتير).

جدير بالذكر أن الفنان أبو، أعلن فعبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) عن إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.



وقال أبو خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج (مساء دي ام سي) توقعت أنه أصبح لدى أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، ولكني أصبت مرة ثانية بكورونا بعدها بشهرين.



وأكمل: (كنت اتعامل بحذر بعد إصابتي الأولى، معقبا: في المرة الأولى كان لدي ضيق في التنفس وفقدان لحاسة الشم والتذوق وارتفاع في درجة الحرارة، أما المرة الثانية لدي تكسير في العظام وسخونية مرتفعة جد).





