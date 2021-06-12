بالفيديو: إيمي سمير غانم تزور قبر والدها و تطلب له الرحمة

واصلت الفنانة إيمي سمير غانم، التعبير عن حزنها بعد وفاة والدها، والتى تدعو له بالرحمة والمغفرة على الدوام فى تدوينات عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع حرصها على زيارة قبر والدها للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين، فكانت المرة الأولى، الجمعة الماضية، أما الزيارة الثانية فجاءت يوم أمس.

ونشرت إيمي سمير غانم، فيديو قصير عبر (ستوري) حسابها الشخصي على موقع (إنستجرام)، والذي يظهر مقبرة والدها ولوحة جدارية من الرخام مكتوب عليها اسم الفنان الراحل وآيات قرآنية هي، (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، و(وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ)، حسب موقع اليوم السابع.

وعلقت إيمى سمير غانم، على الفيديو القصير بالدعاء لوالدها الراحل، حيث كتبت: (الله يرحمك ويغفر لك يارب)، يأتي هذا فيما زار قبر الفنان الراحل، اليوم أيضًا، شقيقه وشقيقته.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو/أيار الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت مؤخرًا صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.