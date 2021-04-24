بالفيديو: دينا الشربيني تشارك في حملات الخير لإفطار الصائمين

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن مشاركتها في إعداد وجبات الإفطار، مع إحدى المؤسسات الخيرية، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي بموقع (إنستجرام).



ونشرت دينا فيديو، أثناء مشاركتها في إعداد الوجبات، قائلة : (كل سنة وأنتم طيبين بشارك في إعداد الوجبات، المكان حلو أوي الناس بتشتغل وهي مبسوطة، جودة الأكل كويسة أوي، الأكل يفتح النفس، إحنا صايمين وجعانين، بيعملوا 3 آلاف وجبة في اليوم مش بس رمضان).

دينا ظهرت في الفيديو بملابس بسيطة وهي تغازل ربات البيوت المشاركات في حملة إطعام الفقراء وعابري السبيل، ونشرت رابط على ستوري (إنستجرام )الخاص بها لدعم المؤسسة وتشجيع الجمهور على خوض تلك التجربة الخيّرة.

وأكدت دينا الشربيني أن المؤسسة تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وأن الأجواء الرمضانية جميلة جدًا، وجودة الأكل ممتازة.

دينا الشربيني تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل (قصر النيل) إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، بطولة ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نبيل عيسى، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، ناردين فرج.