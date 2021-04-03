بالفيديو: شوق الهادي تتعرض لانتقادات حادة بسبب إطلالتها (الذكورية)!

تعرضت الفنانة شوق الهادي لموجة كبيرة من الانتقادات، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو قصيراً لها عبر حسابها الخاص على تطبيق (سناب شات)، أظهرت من خلاله تعديلاً جديداً أجرته على شكلها.



وتبين أن شوق قامت بحلاقة شعرها إلى درجة كبيرة، ما أثار موجة من الانتقادات في أوساط المتابعين حيث رأى الكثيرون أنها بالغت في جرأتها وأنها باتت أشبه بالرجال، وفي المقابل اعتبر آخرون أنها جميلة وأن كل قصات الشعر تليق بها.

ومما جاء في التعليقات: (صارت متل الشباب) ، (لا أبداً مو حلو) ، (شو تبون تعلمون بناتنا؟ وين تبون توصلون خلاص الفلوس عمت عيونكم وقلوبكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا رب) و(هذه مو صاحية استخفت).



ويشار إلى أن الفنانة فاجأت متابعيها قبل هذا بإحداث تغيير أوّلي في شكلها، ونشرت على حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، صورة ظهرت فيها بقصّة شعر قصير جداً على طريقة الـBoy، وأرفقتها بالتعليق: (أخيراً تشجعت وسوّيتها بعد كم سنة كان حيل بخاطري أقص شعري بوي.. حبيتوا؟) وانقسم المتابعون بين معجب ومنتقد.

من جهة اخرى، تعود شوق الهادي إلى التمثيل بعد نحو 7 سنوت من الغياب في مسلسل (أمينة حاف) في رمضان من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، شهاب جوهر، شوق الهادي، ليالي دهراب، صمود المؤمن، عبد الله الطليحي، فهد باسم، طيف، شهاب حاجية، في الشرقاوي، شهد سلمان، خالد العجيرب، رندا حجاج، طلال باسم، أحمد النجار، غرور صفر، وإيمان العلي، وآخرين.