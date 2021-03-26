بالفيديو: طرح البرومو التشويقي لمسلسل الفخراني (نجيب زاهي زركش)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل (نجيب زاهي زركش) بطولة الفنان يحيى الفخراني، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونشرت شركة سينرجي، البرومو عبر الصفحة الرسمية لها على موقع (إنستجرام)، والذي ركز على لقطات معظمها للفنان الكبير يحيى الفخراني.

لمسلسل هو التعاون الخامس بين الفخرامي والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

وكان كاتب العمل عبد الرحيم كمال صرح من قبل مطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.

المسلسل لن يكون صعيديا بل عملا كوميديا اجتماعيا، وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.