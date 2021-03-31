بالفيديو: فستان أنغام يضعها في موقف محرج على المسرح

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلاً منذ عدة أيام ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية (الربيع)، حيث لفتت الأنظار أثناء وقوفها على المسرح.

و استرجع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق تبادل الصور (إنستجرام) مقطع فيديو تم تسجيله خلال الحفل وظهرت فيه وهي تحاول ضبط أطراف فستانها لتمنعها من التطاير، وفق مجلة لها.



وأطلق هذا موجة من التعليقات التي ركزت على شعور الفنانة بالإحراج، و مما كتب فيها: ( طيب لبسته ليش؟ ومحد قالهم يلبسوا شي ساتر إذا بيطلعو المسرح بدون فتحات؟، لو لبست ساتر ماكان صار كذا، مجبورة تلبسين فستان بفتحة؟، تحطي نفسك في مواقف بايخة ليه؟ وطيب كيف مشت فيه ووصلت للمسرح؟).