بالفيديو: كارول سماحة تطرح أغنيتها الجديدة (اتكلم عربي)

طرحت الفنانة كارول سماحة، أغنية (اتكلم عربي)، عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب).

ونشرت كارول الأغنية عبر حسابها على (تويتر،) وعلقت: (أغنية إتكلم عربي.. المبادرة الرسمية من الرئاسة المصرية، وزارة الهجرة المصرية.. كلمات.. مدحت العدل، ألحان وتوزيع: ‎ميشال فاضل.. الآن على صفحتي يوتيوب).

والأغنية تدعو أبناء المصريين المهاجرين بالخارج، من الجيلين الثاني والثالث، إلى الحرص على تعلم اللغة العربية، للحفاظ على الرابطة مع الوطن، وذلك في إطار أهداف مبادرة (أتكلم عربي).

كما و انتهت كارول من تسجيل تتر مسلسل (ضد الكسر)، من بطولة نيللي كريم، والأغنية بعنوان (اللي خان)، وهي من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

يُذكر أن مسلسل (ضد الكسر) تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسي، وتارا عماد، ولؤي عمران، وسينتيا خليفة، ونهير أمين، ومصطفى درويش، ونور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل غروب للمنتج جمال العدل.