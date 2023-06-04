مصورة تقاضي كانيه ويست بعد اعتدائه عليها بالضرب.. فيديو

يواجه نجم الراب المثير للجدل "كانيه ويست" دعوى قضائية جديدة من قبل سيدة بعد ان قام بالتعدّي عليها بالضرب في أحد شوارع لوس انجلوس خلال الأسبوع الماضي.

تفاصيل اعتداء كانيه ويست على سيدة بالضرب



تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب "كانيه ويست" وهو يقترب من سيارة المصوّرة "نيكول ليشمانيك" في أحد شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية.



وخلال اقترابه من السيارة قام نجم الراب الشهير بمهاجمة المصورة والتعدّي عليها بالضرب، كما أخذ هاتفها التي وثقت من خلاله الحادثة وقام بإلقائه في الشارع مما اجى إلى تحطم الهاتف بشكل كلي.



وخلال مؤتمر صحفي بخصوص الحادثة كشفت المصورة نيكول تفاصيل الاعتداء وقالت: "تسبب ويست لـ ضرر دائم في عقلي، فقد وصل الى سيارتي وكان يتهجّم عليّ ليضربني ثم أمسك بهاتفي وألقى به بغضب في الشارع حتى أنه تسبب لي بخوف شديد".

امرأة ترفع قضية إعتداء و ضرب على الرابر كانيي ويست بسبب رميه لهاتفها في الشارع! 😳 pic.twitter.com/C8nCbMuFfg — Celebs Arabic (@CelebsArabic) June 2, 2023

نيكول ترفع قضية ضد كانيه ويست



اتجّهت المصوّرة الى المحكمة من اجل رفع قضية ضد النجم "كانيه ويست" حيث أكّدت في المحكمة بأنه لا يحق له الاعتداء عليها والتسبب بخوفها.



كما أكّدت المصوّرة بانه يجب على ويست ان يواجه العقاب وأنها مصممة على تغيير سلوكه بالقانون وامام المحكمة.