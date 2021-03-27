بالفيديو: مايا دياب تتصدر (تويتر) بـ(الكعب العالي)

طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان (الكعب العالي) من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على موقع (يوتيوب)، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

واستطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث مواقع التواصل الإجتماعى وتصدر هاشتاج (الكعب العالي) المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على (تويتر) في لبنان وحققت الاغنية بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها حوالى نصف مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب )وتفاعل معها جمهورها ومحبيها بشكل كبير

من جهة أخرى، نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورا لها برفقة والدتها، وأخرى برفقة ابنتها، وذلك بمناسبة عيد الأم ،وكتب مايا تعليقاً على الصور: (الأمومة هي مدرسة الحب والعطاء بلا حدود.. كل عيد أم وأنتو بخير).