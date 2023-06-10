بالفيديو: محمد رمضان يطرح أغنيتين من فيلمه (هارلي)

البوابة-طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، أغنيتين جديدتين من أحدث أقلامه (هارلي)، المعروض بالسينمات في الوقت الحالي.

أغنية محمد رمضان الأولى تحمل اسم فيلمه (هارلي)، و حققت الأغنية أكثر من 30 ألف مشاهدة على موقع (يوتيوب) بعد نحو 4 ساعات من طرحها .

كما و طرح بعد ساعات كليب أغنية (هتجري ورايا) و التي تتضمن مشاهد مثيرة من أحداث فيلمه الجديد(هارلي).

يذكر أن فيلم (هارلي) يدور حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، و هو من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي .