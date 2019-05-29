بالفيديو: محمد سعد يطرح البرومو الدعائي لفيلمه في عيد الفطر "محمد حسين"

عاد الفنان الكوميدي محمد سعد إلى الساحة من جديد من خلال فيلمه السينمائي "محمد حسين"، وقامت شركة السبكي للإنتاج بطرح البرومو الدعائي الخاص بالفيلم عبر موقع يوتيوب، وفي غضون أيام قليلة حقق المقطع أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

ويبدو أن الجمهور رفع هذه المرة سقف التوقعات بشكل كبير، حيث أن عدد كبير منهم أعرب عن شعوره بالحماس لمتابعة أحدث أعمال النجم الكوميدي محمد سعد، وكتب أحدهم تعليقًا على البرومو وقال: " والله بقالي كتير ماضحكتش من اعلان فيلم كدة شكله فيلم حلو اخيرا ل محمد سعد".

وتدور أحداث العمل حول سائق (محمد سعد) يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهم، ويتهم بقتل رسام كبير (سمير صبري) يعيش في فرنسا، ولديه العديد من المعارض الفنية التي يعرض فيها لوحاته في باريس، وتقوم جهات أمنية بالقبض عليه لأنه الشخص الوحيد والأخير الذي تردد عليه قبل قتله في الفندق الذي يعمل فيه، فيبدأ في البحث عن القاتل الحقيقي.

فيلم "محمد حسين" من بطولة محمد سعد ومي سليم، وبمشاركة عدد من النجوم مثل سمير صبري وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت وإنعام سالوسة، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

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