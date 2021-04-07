بالفيديو: ناصيف زيتون يطرح (أوقات) تتر مسلسل (للموت)

طرح الفنان السورى ​ناصيف زيتون ​أغنية جديدة بعنوان (​أوقات) تتر مسلسل (​للموت​) الذي سيعرض في رمضان المقبل، وذلك على قناته الرسمية على (يوتيوب).

أغنية ناصيف زيتون من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع المؤلف الموسيقي عمر صباغ.

ويقول مطلع أغنية ناصيف زيتون : (انا من وجع الماضي جيت أنا من نقص الحب قسيت أنا لو ما قلبي قويتو ما كنت بهالدنيي بقيت لو بجرح أوعى تعاتبني كان لازم أوقع تا قوم لو بدك ظالم تحسبني أحسن ما إبقى مظلوم..).

جدير بالذكر أن مسلسل (للموت) المرتقب عرضه في شهر رمضان من عام 2021 الجاري على عدد من أبرز الشاشات العربية وأحد التطبيقات الرقمية، يؤدي بطولته الممثلون ماغي بو غصن، ودانيلا رحمة، ومحمد الأحمد، وباسم مغنية، وخالد القيش، وصباح الجزائري، و هو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج (إيغل فيلمز) لصاحبها جمال سنان.

وتدور قصّة المسلسل حول (سحر وريم) الفتاتان اللبنانيتان اللتان عانتا طفولة مأساوية وجمعتهما الظروف القاسية تحت سقف دار للأيتام ما لبثتا أن هربتا منه في عمر المراهقة بعد أن تعاهدتا بالدم أن لا تسمحا للحياة أن تقسو عليهما مجدداً، وأن تبقيا معا يداً بيد، وأن لا يفرقّ بينهما إلا الموت.