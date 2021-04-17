بالفيديو: نانسي عجرم تتصدر (الترند) لهذا السبب...

استطاعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تصدر (الترند) و مؤشرات محرك البحث على (غوغل)، خلال الساعات القليلة الماضية، جراء تداول اسمها في أكثر من عنوان إخباري، رصد الأول مشاركة نانسي عجرم في إعلان دعائي إلى جانب الفنان أمير كرارة.

و شهد الموسم الرمضاني الحالي عدة إعلانات دعائية ضخمة لصالح عدة شركات مصرية، منها اتصالات ومنها عقارات، عادت في إحداها الفنانة شريهان إلى عالم الأضواء بعد غياب قسري دام ما يقارب العشرين عاما، وأعاد إحداها النجمة اللبنانية ميريام فارس إلى مصر بعد غياب دام عامين بفعل ذلة لسان غير مقصودة منها.وعلى الرغم من الأصداء الإيجابية الواسعة التي حصدها الإعلانين المذكورين أعلاه، إلا أنهما لم يغطيا على مشاركة الفنانة نانسي عجرم في إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى.

إذ صعد اسم النجمة اللبنانية وأعتلى مؤشرات (غوغل) في مصر، عقب طرحه على شاشات التلفزة، والذي ظهرت فيه إلى جانب الفنان المصري الشهير أمير كرارة.

و تألقت فيه عجرم بـ إطلالة كلاسيكية مستوحاة من فترة الستينات، نسقت معه مكياج الوجه الخفيف الهادئ، بينما صففت شعرها بطريقة منسدلة على الأكتاف.

فيما جسد النجم المصري أربع شخصيات في الإعلان الدعائي، تماشت مع الأفكار التي جاءت في الأغنية الخاصة بالإعلان الدعائي الخاص بشركة المحمول.

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أطلقت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان (بدي قول لأمي)، بمناسبة عيد الأم، وتعاونت فيها بالكلمات مع الشاعر الغنائي إيميل فهد و بـ الألحان مع يحيى الحسن، و في التوزيع الموسيقي مع باسم رزق.