بالفيديو: نانسي عجرم تكشف عن إصابتها بفيروس كورونا في آخر حفلاتها

ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في فيديو متداول لها من حفلها الأخير في القاهرة، وهي تعتذر لجمهورها بسبب تغير صوتها، مؤكدة أنها تعاني من نزلة برد ولكن ليست مصابة بفيروس كورونا، حيث مازحت الجمهور قبل أداء إحدي أغنياتها، قائلة: (بعتذر علي صوتي أنا مريضة بس ما معي كورونا.. اليوم عملت PCR وطلعت سلبي)، وانهالت التعليقات علي الفيديو تتمني الشفاء للنجمة اللبنانية، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت نانسي عجرم، شاركت متابعيها وجمهورها، بصور من إطلالاتها من حفلها في القاهرة، أمس الجمعة، عبر حسابها على (إنستجرام) وظهرت نانسي بفستان أسود بسيط جذبت الأنظار إليها، متغزلين فى جمالها و أناقتها.

من ناحية أخري طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم كليب أغنيتها الجديدة (حبك بيقوي) عبر قناتها على (يوتيوب)، الأيام الماضية وهى أولى أغانى ألبومها الجديد (Nancy10)، المقرر طرحه قريبا والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب.