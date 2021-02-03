بالفيديو: نوال الزغبي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة (وقف قلبي)

شوّقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور لكليب اغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان (عقلي وقف)، اذ نشرت الإعلان الدعائي له على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، واكتفت نوال بالتعليق على الفيديو بالقول: (قريبا).

وقد عبّر المتابعون عن تشوقهم لعملها الغنائي الجديد.

من جانبها حرصت النجمة التونسية لطيفة، على تهنئة نوال الزغبي بالأغنية الجديدة، وعلقت على برومو الأغنية: (مبروك يا حبيبتى.. وحشتيني جدا).

وسبق وقامت نوال الزغبي، بتشويق الجمهور عبر حسابها الرسمي على (تويتر) من خلال عمل استفتاء حول الأغنية الجديدة، وهل هى أغنية كلاسيك أو إيقاعية؟.. وتجاوب معها الجمهور بشكل كبير حتى أعلنت أنها إيقاعية باللهجة المصرية.