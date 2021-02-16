بالفيديو: هكذا احتفل تامر حسني و بسمة بوسيل بعيد الحب

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، متابعيها عبر حسابها على (إنستجرام)، فيديو قصير عن الهدية التي فاجأها بها زوجها بمناسبة عيد الحب.





وأوضحت الصورة ديكورات المنزل الذي زينه تامر بالورود والبالونات الحمراء، وعلقت بسمة:(شكرا يا تيمو، أحبك).

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير/كانون الثاني لماضي، فيديو كليب أغنية (خليك فولاذي) من ألبوم حامل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة (روتانا).