بالفيديو: هيفاء وهبي تشارك متابعيها بفعاليات عيد ميلادها

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها ومتابعيها جانبا من احتفالها بعيد ميلادها، ونشرت عبر خاصية (ستوري) بحسابها في موقع (إنستجرام) مشاهد من تجهيزات حفل عيد ميلادها، وأظهرت تزيين المكان بالبلالين والورود وتورتة عيد ميلادها.

ووجهت هيفاء رسالة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها خلال فيديو التجهيزات: (إنه عيد ميلادى وأنا أفعل ما أريد، حان الوقت لنسيان يوم العمل، وأحصل على كعكتي وأكلها اليوم، حصلت على الفستان، وحصلت على الكعكة، وحان وقت الاحتفال)، حسب موقع اليوم السابع.

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من ناحية آخرى تستعد هيفاء وهبي لتحضيرات ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة الحالية وتتعاون به مع الشاعر عمرو المصري في أغنيتين الأولى من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمرو الخضري، والثانية من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع سليمان دميان.

وكانت آخر ألبومات هيفاء وهبي بعنوان (حوا) المكون من ١٠ أغانٍ منها : قالوا سابني، جن الصبي، واحشني، حوا، ست البنات، في يوم من الأيام، مزيكا هادية، صباحو ورد، وهفضل.