بدر خلف يعلن حمله للجمهور ببطن منتفخ.. وهذه ليست المرة الأولى!

صدمة عاشها رواد السوشال ميديا بعد أن أعلن الشاب المثير للجدل "بدر خلف" أنه حامل بمشاركة نتيجة فحص الحمل.

بدأ بدر خلف الأمر بمشاركة منشور عبر تويتر لجهاز فحص الحمل والذي ظهر عليه إشارتين ويعني أن الحمل موجود، ثم بدأ بمشاركة تغريدة جاء فيها "قاعده اتوحم على عريكه ودولمه واقاشي".. وفي تغريدة أخرى "يما في شي قاعد يرفسني فبطني..بسم الله"..

الجمهور بدوره سخر من بدر واعتبر الأمر مجرد مزحة محاولة منه لإثارة الجدل كما يفعل دائماً، إذ أنه حتى المحتوى الذي يشاركه خارج عن المألوف ومثير للجدل ومن بينها فيديوهات راقصة، ومنهم من علق بأنها المرة الثانية إذ كان سبق وشارك صورة له عام 2019 ببطن منفوخ مع تعليق أنه حامل.

يذكر أن بدر كان يطل عبر التلفاز سابقاً كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.

بدر اكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم العناية بالبشرة كما أنه يقدم منتجات عبر أحد التطبيقات ويقوم بتجربتها شخصياً ومشاركة النتائج مع الجمهور. أما عن حياته الخاصة، فهو متزوج من فتاة أجنبية وله منها ابنة ولم يشارك أي صور لهما سابقاً.

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