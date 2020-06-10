براءة أحمد عز من الإعتداء على شقيقة زينة

نشر أشرف عبد العزيز محامي الفنان أحمد عز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يعلن فيه براءة عز من قضية العلمين تالي كان أحمد عز متهما فيها أ بالاعتداء على شقيقة الفنانة زينة.

وقال أشرف : (مبروك أحمد عز الإنصاف والبراءة في قضية جنح العلمين الحمد الله).

كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وخلال تحقيقات النيابة اتهم عز، شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين رضا بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

واتهم عز، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضرا اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.

واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من عز.

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق فحاول الحديث معه، قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتقوم بصفعه أمام الجميع