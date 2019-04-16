بريانكا شوبرا تخرج عن المألوف وتعترف: "لقد تعرضت للتحرش الجنسي في الماضي"!

كشفت مؤخرًا النجمة العالمية بريانكا شوبرا عن إحدى التجارب القاسية التي مرت بها في الماضي مع التحرش الجنسي، وذلك خلال حضورها للمؤتمر الـ10 الخاص بيوم المرأة العالمي عام 2019.

وبدأت بريانكا حديثها عن ارتباطها بالنجم الأمريكي نيك جوناس وعن الزفاف الأسطوري الذي حظيت به مع أواخر عام 2018، وفيما بعد انتقلت للحديث عن حملة "Metoo" في الهند التي تشجع كل فتاة أن تتحدث للعامة عن تجربتها مع التحرش الجنسي للحد من هذه الظاهرة ومحاربتها.

واعترفت بريانكا خلال حديثها أنها تعرضت للتحرش في الماضي، وأصبحت تقدّر حقيقة أن المرأة الآن لديها الشجاعة الكافية لتقف أمام الجميع وتحكي عن تجربتها المريرة، وعلقت قائلة:

"الآن بسبب الدعم الذي نقدمه لبعضنا البعض، لم يعد بإمكان أي أحد أن يمنعنا من الحديث عن هذه التجارب القاسية، ولطالما كنا دائمًا نحاول أن نوصل صوتنا ولم يكن أحد يسمعنا، لكن الآن الوضع مختلف تمامًا، وفي حال كان لدي قصة دفينة في داخلي ، فأنا لست خجلة بعد الآن ولست وحيدة".

وعندما سئلت شوبرا إذا ما كانت تعرضت للتحرش الجنسي في السابق، كان جوابها أن جميع الموجودين في القاعة غالبًا قد تعرضوا لهذا الأمر، لأن هذه الظاهرة دائمًا ما كانت تلاحق جميع النساء في هذا العالم.